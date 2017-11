Palmeiras faz consulta por Bernard e avança por contratação de Lucas Lima

O Palmeiras quer contratar um reforço de impacto para a próxima temporada e nas últimas semanas se empenhou em dois alvos para o setor ofensivo. Durante viagem à Europa, o diretor de futebol Alexandre Mattos conversou com representantes do atacante Bernard, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do meia Lucas Lima, do Santos, este último com negociações mais avançadas.

Mattos passou a semana em Londres em reunião com empresários e esteve também em Paris. Na capital francesa, o dirigente se encontrou com o pai de Neymar, o responsável por agenciar o santista Lucas Lima. O jogador tem contrato com o clube da Vila Belmiro até o fim da temporada e não respondeu à diretoria sobre as propostas de renovação.

O empresário de Lucas Lima deve vir ao Brasil nos próximos dias para cuidar dos detalhes finais da transferência. O Palmeiras quer oferecer ao meia um contrato de cinco anos. O clube já apresentou ao estafe do atleta informações sobre salários e produtividade. Internamente, o negócio é considerado como provável.

Nos últimos dias Mattos também procurou o empresário de Bernard, Giuliano Bertolucci. Apesar da conversa, a negociação é improvável, pelos valores envolvidos, estimados em mais de R$ 40 milhões. O jogador está no futebol ucraniano desde 2013 e atualmente tem sido titular no time do técnico português Paulo Fonseca.

Até o momento o Palmeiras confirmou somente a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, para a próxima temporada. O clube vai anunciar em breve a vinda do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro, em negociação de R$ 6 milhões. Outro possível alvo é o atacante David, de 22 anos, do Vitória.