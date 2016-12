Palmeiras estuda estrela vermelha na camisa para celebrar Copa Rio-1951

Taça da Copa Rio de 1951, conquistada pelo Palmeiras no Maracanã / Divulgação

Para homenagear a conquista da Copa Rio de 1951, o Palmeiras estuda colocar uma estrela vermelha acima do escudo na camisa do clube. A mudança, prevista no estatuto para a bandeira alviverde, pode ser posta em prática pelo novo presidente, Maurício Galiotte, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

O Palmeiras venceu o torneio ao bater a Juventus, da Itália. Também disputaram a competição o Vasco, o Nacional (URU), o Áustria Viena, Nice (FRA), Sporting (POR) e Estrela Vermelha, da então Iugoslávia.

Em 2001, o clube paulista iniciou pleito na Fifa para que a entidade reconhecesse o campeonato como um Mundial. Em 2014, a federação concluiu que a Copa Rio, organizada pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos), antecessora da CBF, tinha caráter global.

O estatuto prevê a estrela na bandeira no clube, assim como outras, brancas, abaixo do distintivo, como forma de homenagem a títulos nacionais.

