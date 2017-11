Palmeiras estuda acordo com o Atlético-PR para trazer Weverton

O terceiro reforço do Palmeiras para a próxima temporada deve ser o goleiro Weverton, do Atlético-PR. Os dois clubes tratam a negociação como avançada e, no momento, conversam sobre como devem selar o acordo já para janeiro, como quer a diretoria do lado paulista, e não para maio, data do fim do contrato do jogador. A pendência restante é sobre o acerto de uma compensação para a liberação se dar mais cedo.

Como o contrato de Weverton vai até maio, daqui algumas semanas o goleiro estará a menos de seis meses do fim do vínculo, o que abre possibilidade dele assinar previamente com outra equipe e sair sem custos. Palmeiras e Atlético-PR, no entanto, tentam conversar para achar uma solução para isso, com a ida do jogador em janeiro em troca de dinheiro ou de outros atletas palmeirenses.

Na equipe paranaense, há o interesse, por exemplo, pelo meia Raphael Veiga, contratado pelo Palmeiras em janeiro, mas pouco utilizado no ano. A diretoria do Atlético-PR entende que será difícil segurar Weverton e considera a passagem dele pelo clube perto do fim. Como preparação para a perda, a equipe trouxe meses atrás o goleiro Léo, revelado nas categorias de base do São Paulo e com passagem pelo Paraná.

Os empresários de Weverton explicam que, no momento, não há acordo assinado e garantem que só depois do fim do Campeonato Brasileiro o goleiro vai pensar no futuro. Curiosamente, na última rodada os dois times envolvidos na negociação se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Palmeiras já planejava há alguns meses uma contratação para o gol, para aumentar a disputa pela titularidade e ter uma opção mais jovem. Jailson, por exemplo, tem 36 anos e Fernando Prass completou 39. Prass, aliás, está perto de renovar o vínculo com o clube. A assinatura deve ser nas próximas semanas.

Antes de Weverton, a diretoria do Palmeiras fechou com o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro. O clube também monitora a situação do meia Lucas Lima, do Santos, e procura contratações para a lateral direita e o ataque.