Palmeiras estreia Cuca com dois de Borja e goleada no Vasco

O Palmeiras iniciou a defesa do título brasileiro de maneira bem-sucedida durante a tarde deste domingo. Na partida que marcou o retorno do técnico Cuca, disputada no Estádio Palestra Itália, o time alviverde dominou o Vasco e goleou por 4 a 0, com dois de Miguel Borja.

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília) do próximo sábado, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá. Às 21h45 de quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, recebe o Internacional. Já o Vasco, às 11 horas de domingo, pega o Bahia, em São Januário.

Diante de mais de 33.425 torcedores, muitos trajados de calça vinho para homenagear Cuca, o Palmeiras abriu o placar com Jean e aumentou por meio de Guerra. No segundo tempo, Miguel Borja, que trocou a camisa 9 pela 12, alcançou a marca de seis gols em 14 partidas.

O Jogo - Cuca foi mais festejado pela torcida do que todos os jogadores e, de calça vinho, viu seu time abrir o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Em uma jogada do lado direito da grande área, Dudu sofreu pênalti de Jomar. Na cobrança, Jean converteu.

Na metade final do primeiro tempo, Jean trocou de lugar com Tchê Tchê e passou para o meio de campo. Aos 40 minutos, em um lance com o dedo de Cuca, Jean recebeu de Tchê Tchê pela direita e bateu para defesa do goleiro Martin Silva. No rebote, Guerra aumentou a vantagem palmeirense.

A equipe visitante teve sua melhor chance de marcar nos instantes finais do primeiro tempo. Em uma saída de bola, Jean recebeu de Fernando Prass de costas e, desatento, perdeu para Douglas. Completamente livre, o vascaíno saiu na cara do gol e acertou o travessão.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com Jean mantido no meio de campo e chegou ao terceiro gol antes do minuto inicial. Em uma nova jogada pelo lado direito, Tchê Tchê cruzou para cabeçada certeira de Borja - na comemoração, os reservas saíram do banco para abraçar o colombiano.

Amplamente superior, o Palmeiras desperdiçou várias chances para marca o quarto. Em duas jogadas pela esquerda, Dudu sobrou livre, mas Martin Silva defendeu. Pela direita, Guerra também teve sua oportunidade e parou em defesa do goleiro vascaíno. Já Jean, livre no meio da área, mandou para fora.

Em vantagem, Cuca sacou o atacante Willian para a entrada do lateral direito Fabiano, recolocando Tchê Tchê no meio. O Palmeiras fechou o placar aos 34 minutos, quando Dudu sofreu novo pênalti de Jomar. Borja pediu para cobrar e furou a rede do Palestra Itália. Satisfeito, o técnico ainda trocou Guerra e Dudu por Roger Guedes e Keno.

Veja Também

Comentários