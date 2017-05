Palmeiras encaminha negociação de Vitor Hugo com a Fiorentina

O Palmeiras e a Fiorentina encaminharam um acordo pela transferência do zagueiro Vitor Hugo. O jogador de 25 anos deve reforçar o clube italiano a partir do segundo semestre, em uma negociação de aproximadamente R$ 27 milhões, dos quais cerca de R$ 7,5 milhões ficariam com o clube alviverde, que é dono de 50% dos direitos econômicos, porém precisa devolver parte do valor para à Crefisa.

A patrocinadora master do clube investiu cerca de R$ 6 milhões para a contratação do defensor, em 2015. O zagueiro foi titular da equipe nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil, no ano da chegada ao clube, e do Campeonato Brasileiro, em 2016. Nesta temporada o defensor perdeu espaço para Edu Dracena e tem sido reserva do time nos últimos jogos.

A aproximação da Fiorentina com o Palmeiras começou no ano passado. Em setembro, a diretoria estendeu o contrato de Vitor Hugo de 2020 para 2021, além de dar um aumento salarial, para valorizar o zagueiro e dificultar a negociação com o futebol italiano. A convocação dele para a seleção brasileira, em janeiro, para o amistoso com a Colômbia, aumentou o interesse dos europeus.

A procura por Vitor Hugo estava planejada pela diretoria. O clube contratou o zagueiro Luan, do Vasco, para ficar como opção à possível saída. O reforço se recupera de fratura no pé direito e ainda não foi apresentado pela equipe. Outro reforço para o setor foi Antônio Carlos, ex-Ponte Preta, que atuou quatro vezes nesta temporada.

