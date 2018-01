Palmeiras e Vasco vencem e se classificam à terceira fase da Copa São Paulo

Atual campeão paulista da categoria sub-20, o Palmeiras continua firme atrás do título inédito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, em Taubaté (SP), no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, o clube paulista não teve dificuldades e venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, com gols de Yan e Gabriel Furtado. O carioca também avançou ao fazer 2 a 1 no São Bernardo-SP.

O jogo começou equilibrado, mas, aos poucos, o Palmeiras ganhou o domínio em campo. Mesmo assim, o primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa tudo deu certo. Yan abriu o placar aos sete minutos e deu tranquilidade ao campeão paulista. Aos 34, usando a cabeça, Gabriel Furtado fechou o placar.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vai confirmar as datas e horários dos jogos da terceira fase - anterior às oitavas de final -, mas provavelmente o confronto do Palmeiras será marcado para este domingo.

De virada, o Vasco venceu o São Bernardo no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), e está classificado. Os gols de Marrony e Hugo Borges garantiram a vitória por 2 a 1, que classificou o time de São Januário.

A Copa São Paulo é dividida em sete fases e após a terceira já se inicia as oitavas de finais. Na história, o Vasco tem apenas um título, em 1992. Já o Palmeiras ainda corre atrás do sonho de levantar a primeira taça na competição, que acontece desde 1969.