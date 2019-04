Palmeiras e Santos conseguem efeito suspensivo para Moisés e Gustavo Henrique

Palmeiras e Santos obtiveram nesta quinta-feira efeito suspensivo para o meio-campista Moisés e o zagueiro Gustavo Henrique. Os dois haviam recebido na segunda-feira a suspensão de quatro jogos no Campeonato Paulista em decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), porém os clubes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio, e tiveram sucesso.

Com a resposta positiva, os dois estarão livres para atuar até que um outro julgamento seja realizado. Pela decisão anterior, a dupla não poderia mais atuar pelo Campeonato Paulista, pois teria de cumprir suspensão e cada time terá no máximo três compromissos pelo torneio: a segunda partida da semifinal e os dois jogos da decisão.

Moisés e Gustavo Henrique foram suspensos por terem brigado em campo durante o clássico entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque. Na confusão, eles se agarraram pela camisa e o palmeirense chegou a tomar um tapa do santista. Os dois não receberam cartões, porém os auditores decidiram puni-los por entenderem que a conduta foi contrária à ética desportiva.

Os clubes se irritaram com a punição de segunda-feira por se sentirem prejudicados pela decisão na reta final da competição. Agora com o efeito suspensivo, Moisés poderá enfrentar o São Paulo no domingo, assim como Gustavo Henrique poderá entrar em campo contra o Corinthians, na segunda-feira.