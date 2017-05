Palmeiras e Internacional fazem jogo de ida da Copa do Brasil nesta quarta

Em momentos distintos, Palmeiras e Internacional fazem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Palmeiras, a partir das 21h45 desta quarta-feira (17).

O Palmeiras vem embalado. Na reestreia de Cuca, técnico campeão brasileiro em 2016 com, o time parece ter engrenado. Ganhou por 4 a 0 do Vasco na primeira rodada do Brasileirão e tem classificação muito bem encaminhada na Libertadores. Por conta dos desgastes físicos, alguns jogadores podem ser poupados e até ficarem como opção no banco de reservas.

Na lateral direita, Jean sentiu fortes cãibras no último fim de semana. Fabiano pode herdar a vaga. Na esquerda, Zé Roberto também pode ser poupado. Egídio é candidato na posição. No ataque, Cuca tem três nomes para uma vaga. Wlliam, Roger Guedes e Raphael Veiga lutam pela posição.

Cuca fez mistério sobre o time que enfrenta o colorado nesta quarta-feira, mas o Palmeiras deve ser escalado com Fernando Prass; Jean (Fabiano), Minas, Edu Dracena e Zé Roberto (Egídio); Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Raphael Veiga (William ou Roger Guedes) e Dudu; Borja.

No Internacional, o time deve ser o mesmo que começou na estreia vitoriosa na série B do Campeonato Brasileiro diante do Londrina. Fato que ocorre pela primeira vez com o colorado em 2017. A equipe quer mostrar que se recuperou da perda do Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo.

O técnico Antônio Carlos Zago deve mandar a campo Daniel; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho, Felipe Gutiérrez e D’Alessandro; Marcelo Cirino e Nico López.

