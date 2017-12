Palmeiras e Atlético-MG confirmam troca de Róger Guedes por Marcos Rocha

Marcos Rocha, de 29 anos, era um dos jogadores mais identificados do elenco com o Atlético-MG, tendo superado recentemente a marca de 300 partidas disputadas - Divulgação

As diretorias de Palmeiras e Atlético Mineiro oficializaram nesta quarta-feira a troca do atacante Róger Guedes pelo lateral-direito Marcos Rocha. O acordo foi fechado por empréstimo até o final de 2018, estando pendente apenas da aprovação de ambos nos exames médicos nos respectivos clubes.

Róger Guedes, de 21 anos, estava no Palmeiras desde 2016, após passagem pelo Criciúma, onde iniciou a sua carreira profissional. Ele foi figura importante no elenco que conquistou o título do Campeonato Brasileiro na sua primeira temporada pelo clube paulista.

Em 2017, porém, Róger Guedes viveu um ano de altos e baixos após ser mantido no Palmeiras, mesmo tendo despertado o interesse de alguns clubes europeus. O atacante terminou a temporada com oito gols marcados em 49 jogos, mas chegou a ser afastado do elenco e fechou o ano como reserva, o que facilitou a decisão da diretoria do Palmeiras em negociá-lo.

Marcos Rocha, de 29 anos, era um dos jogadores mais identificados do elenco com o Atlético-MG, tendo superado recentemente a marca de 300 partidas disputadas. Formado nas divisões de base do clube, ele teve passagens por empréstimo por Uberlândia, CRB, Ponte Preta e América Mineiro.

Titular absoluto da lateral direita atleticana nos últimos anos, Marcos Rocha foi campeão da Copa Libertadores em 2013, da Recopa Sul-Americana em 2014, da Copa do Brasil em 2014 e do Campeonato Mineiro em 2012, 2013, 2015 e 2017, além de ter sido convocado em algumas oportunidades para a seleção brasileira.

Para aceitar emprestá-lo, o Atlético-MG acertou a renovação do seu contrato, que se encerraria no fim de 2018, por mais uma temporada, até 2019. Já o acordo entre Palmeiras e Róger Guedes vai até março de 2021.

O Palmeiras já havia tentado envolver o seu atacante em outra negociação no futebol brasileiro, mas o jogador tinha se recusado a ir para o Fluminense, com quem o clube negociava a chegada do meia Gustavo Scarpa.

A confirmação da troca de Marcos Rocha por Róger Guedes amplia as negociações entre os clubes nas últimas semanas. Anteriormente, o Atlético-MG havia contratado dois outros jogadores do clube paulista, casos do volante Arouca e do atacante Erik. O clube mineiro também se reforçou com o lateral-direito Samuel Xavier, do Sport e potencial substituto de Marcos Rocha, e Ricardo Oliveira, ex-Santos.

Já o Palmeiras, antes de Marcos Rocha, havia acertado as chegadas do goleiro Weverton (Atlético-PR), do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), do lateral-esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do meia Lucas Lima (Santos) para 2018.