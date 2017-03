Palmeiras define inscritos na Libertadores com garoto da base como camisa 10

O Palmeiras divulgou na noite desta segunda-feira a lista dos 30 inscritos na fase de grupos da Copa Libertadores. O atual campeão brasileiro apresentou como novidades o retorno do volante Arouca, fora da lista do Campeonato Paulista para se recuperar de cirurgia no tornozelo direito, e a presença de dois jogadores das categorias de base. Entre eles, o meia Léo Passos, que vai usar a camisa 10.

Prestes a completar 18 anos, o meia herdou a vaga de Moisés, que sofreu grave lesão no joelho e só deve voltar a atuar no segundo semestre. O mesmo caso foi o do zagueiro Thiago Martins, também vítima de lesão no joelho, que demandará seis meses de recuperação. Na vaga dele, o inscrito foi o zagueiro Vitão, de 17 anos. Como o regulamento permite três trocas entre os inscritos para as oitavas de final, a dupla de garotos deve sair da relação nesse segundo momento.

Outra presença na lista é a do meia Hyoran. O reforço ex-Chapecoense não foi inscrito no Campeonato Paulista para poder recuperar a forma física, mas ganhará oportunidade de atuar na competição continental. O principal reforço do clube para 2017, o colombiano Borja, vai jogar com a 12.

O clube também anunciou os 21 relacionados para a partida de estreia, contra o Atlético Tucumán, na quarta-feira, na Argentina. O volante Arouca viaja com o grupo, enquanto o zagueiro Mina é a baixa, pois precisará cumprir suspensão por ter sido expulso na Libertadores do ano passado, pelo Independiente Santa Fe.

Confira a lista de inscritos pelo Palmeiras e a numeração:

1- Fernando Prass

2- Jean

3- Edu Dracena

4- Vitor Hugo

5- Arouca

6- Egídio

7- Dudu

8- Tchê Tchê

9- Alecsandro

10- Léo Passos

11- Zé Roberto

12- Miguel Borja

13- Vitão

14- Jailson

15- Michel Bastos

16- Vitinho

17- Erik

18- Alejandro Guerra

19- Rafael Marques

20- Raphael Veiga

21- Thiago Santos

22- Fabiano

23- Róger Guedes

24- Vinicius Silvestre

25- Antônio Carlos

26- Yerry Mina

27- Keno

28- Hyoran

29- Willian

30- Felipe Melo

Confira os relacionados para a estreia do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre;

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto;

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Arouca, Felipe Melo, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Thiago Santos;

Atacantes: Alecsandro, Borja, Dudu, Keno, Róger Guedes e Willian.

Veja Também

Comentários