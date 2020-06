Palmeiras confirma ter um jogador com coronavírus e três recuperados

O clube revelou que fez exames também em 26 membros da diretoria e comissão técnica. - ( Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras)

O Palmeiras revelou neste domingo que, após a bateria de testes realizada no elenco para detectar possíveis infecções pelo novo coronavírus, encontrou apenas um jogador com a doença. O atleta, cujo nome não foi revelado, foi afastado de forma preventiva das atividades presenciais que serão retomadas na próxima terça-feira e ficará em observação pelas próximas semanas.

A comissão técnica examinou 30 jogadores desde quinta-feira Hospital Sírio Libanês. Além do jogador que testou positivo nessa série de exames, o clube afirma que outros três atletas tiveram resultado positivo para o coronavírus durante o período de paralisação. Todos estão recuperados e passaram por avaliações cardiorrespiratórias extras para garantirem que estão aptos a voltarem ao trabalho. De todo o grupo, somente o zagueiro Gustavo Gómez ainda não fez os testes pois continua no Paraguai.

O clube revelou que fez exames também em 26 membros da diretoria e comissão técnica. Apenas um caso positivo foi encontrado, mas o infectado já está recuperado. A próxima rodada de testes em elenco e no estafe do clube será nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Mais rodadas de exames também serão realizadas nas próximas semanas, para cumprir o protocolo de cuidados previsto pela Federação Paulista de Futebol.

Anteriormente, o Palmeiras fez 73 testes em funcionários do centro de treinamento. Foram seis casos positivos ao todo, com três já recuperados e mais outros três em afastamento temporário, até quinta-feira. Já na próxima terça, o clube vai recomeçar uma série de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas do elenco com o objetivo principal de avaliar possíveis perdas e deficiências decorrentes dos mais de três meses de paralisação das atividades presenciais.