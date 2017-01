Palmeiras confirma contratação do zagueiro Antônio Carlos, ex-Ponte Preta

O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira o sétimo reforço para a temporada 2017. O zagueiro Antônio Carlos, da Ponte Preta, assinou contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra, e nos próximos dias já se apresenta ao técnico Eduardo Baptista para os trabalhos da pré-temporada.

O jogador de 23 anos começou no Audax Rio, até atuar pelo Corinthians entre 2012 e 2014. Na sequência, passou a ser registrado pelo Tombense-MG, clube do empresário Eduardo Uram. Fora a Ponte Preta, time que defendeu no Campeonato Brasileiro do último ano, o defensor esteve em 2015 no Avaí. Antonio Carlos deve receber no Palmeiras o salário de R$ 180 mil.

Antes dessa contratação, o clube atual campeão brasileiro oficializou as chegadas do volante Felipe Melo, dos meias Michel Bastos, Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, mais o atacante Keno.

O elenco se reapresentou nesta terça para o começo da pré-temporada. O primeiro jogo do ano será o amistoso com a Chapecoense, dia 21. A estreia oficial será 5 de fevereiro, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, com o Botafogo.

