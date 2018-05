Palmeiras comemora feito histórico inédito como visitante

O Palmeiras voltou de Belo Horizonte e começou nesta quinta-feira a preparação para o clássico com o Corinthians, no domingo, motivado por um feito. Ao ter vencido o América-MG por 2 a 1, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o clube conseguiu o feito inédito na história de ganhar três partidas seguidas como visitante por três competições diferentes.

A vitória diante do América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, foi a mais recente da série. Antes disso, o clube havia derrotado pela Copa Libertadores o Alianza Lima no Peru por 3 a 1 e vencido o Atlético-PR, em Curitiba, pelo mesmo placar no domingo pelo Campeonato Brasileiro.

A última vez em que o Palmeiras havia vencido três jogos seguidos como visitante foi em 2008, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Porém, naquela ocasião os resultados positivos foram por uma partida da Copa do Brasil e dois jogos válidos pelo Campeonato Paulista.

Nesta temporada, o Palmeiras fez 15 jogos como visitante e ganhou 12. O aproveitamento fora de casa é o melhor do século e atinge 84%, superior até mesmo do que o rendimento como mandante, que é de 61%. No próximo domingo a equipe tem novo compromisso como visitante, desta vez contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.