Palmeiras bate Junior Barranquilla pela Libertadores e acalma ira da torcida

O Palmeiras chegou ao estádio apedrejado e deixou o campo aplaudido nesta quarta-feira. A equipe conseguiu a reviravolta ao bater o Junior Barranquilla por 3 a 0, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, e obter, assim, múltiplas vitórias. O resultado positivo reabilita a equipe na competição depois da derrota na rodada anterior, acalma a insatisfação dos torcedores e ajuda na recuperação após a eliminação diante do São Paulo.

Depois de três jogos sem marcar gol e da queda na semifinal Campeonato Paulista, o Palmeiras precisou enfrentar o time colombiano e a ira da própria torcida. O ônibus do time foi alvo de pedras e garrafas na chegada à arena. Enquanto se aquecia, o time promoveu uma divisão entre o público. Enquanto as organizadas chamavam o elenco de "pipoqueiro", os demais presentes vaiavam essa atitude.

Em campo, o time não fez um primeiro tempo brilhante. Os velhos problemas de criação foram agravados pelo aparente nervosismo. Cada erro tinha mais peso. Pelo menos o gol não demorou a sair, pois, aos 19 minutos, Deyverson aproveitou rebote do goleiro para fazer 1 a 0. A vantagem não ajudou a equipe a se estabilizar. O Palmeiras exagerou nos erros de passes, nas falhas de marcação e na espera por um contra-ataque.

O Junior Barranquilla passou a ficar mais com a bola e quase empatou. Após três derrotas na Libertadores, o lanterna do grupo rondava a área palmeirense. Antes que o segundo tempo trouxesse angústia, o Palmeiras conseguiu resolver o jogo. Criticado por parte da torcida por não ter batido pênalti contra o São Paulo, Dudu recebeu na entrada da área e chutou para ampliar, aos nove minutos.

A torcida se tranquilizou depois disso, mais pelo placar do que pela atuação. O Palmeiras não teve um futebol exuberante, porém tinha o respaldo dos dois gols de vantagem e da falta de capacidade dos colombianos em ameaçar. O time da casa conseguiu administrar os minutos seguintes sem ser ameaçado e quase fez o terceiro. Scarpa perdeu uma ótima chance de ampliar. Depois, já aos 43 minutos, Hyoran fechou o placar em 3 a 0.

O resultado positivo serve ainda para a equipe ter dias mais tranquilos pelas próximas duas semanas. Como o Palmeiras só volta a campo no dia 25, contra o Melgar, pela Libertadores, o elenco terá tempo para trabalhar e conseguir a missão principal. Se empatar no Peru, o clube garante classificação para as oitavas de final. No momento, é o segundo colocado do Grupo F com nove pontos.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 3 X 0 JUNIOR BARRANQUILLA

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael (Felipe Pires); Gustavo Scarpa (Hyoran), Dudu e Deyverson (Ricardo Goulart). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

JUNIOR BARRANQUILLA - Viera; Piedrahita, Pérez, Jefferson Gómez e Germán Gutiérrez; Cantillo, Narváez, Hernández (Moreno) e Sambueza; Díaz (Hinestroza e depois Rangel) e Téo Gutiérrez. Técnico: Luis Fernando Suárez.

GOLS - Deyverson, aos 19 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 9 minutos, e Hyoran, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roberto Tobar (Chile).

CARTÕES AMARELOS - Pérez, Luan, Bruno Henrique e Díaz.

RENDA - R$ 1.698.179,85.

PÚBLICO - 28.791 torcedores.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.