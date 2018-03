Palmeiras bate Ituano com golaços de Scarpa e termina 1ª fase com melhor campanha

O Palmeiras derrotou o Ituano por 3 a 0, neste domingo, em Itu, chegou aos 26 pontos na liderança do Grupo C, e terminou a fase de classificação do Campeonato Paulista com a melhor campanha e um aproveitamento de 72% dos pontos. Gustavo Scarpa foi o destaque do jogo com dois gols, um em cada tempo. Fernando completou o placar.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o Novorizontino, segundo colocado do seu grupo. O primeiro jogo será em Novo Horizonte. O segundo, no Allianz Parque. Datas e horários serão definidos nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol.

O time de Itu, que brigava por uma vaga na próxima fase, acabou eliminado no saldo de gols. Terminou empatado com o Bragantino (17 pontos e quatro vitórias), mas os três gols sofridos contra o Palmeiras deixaram o clube com zero de saldo, enquanto a equipe de Bragança Paulista acumulou um gol positivo.

O JOGO - O técnico Roger Machado aproveitou a oportunidade para poupar alguns jogadores e testar novas peças no recheado elenco palmeirense. Antônio Carlos, Lucas Lima e Miguel Borja, pendurados com dois amarelos, não atuaram em Itu, e terão os cartões zerados para a próxima fase. Felipe Melo e Victor Luis cumpriram suspensão e também não jogaram.

O primeiro tempo foi bem movimentado, com boas chances de gols, quase todas elas do Palmeiras. O Ituano optou por não se arriscar muito ao ataque, deu a posse de bola ao adversário e esperou para sair no contra-ataque, o que não conseguiu.

Bem distribuído em campo, o Palmeiras não deu espaços para o Ituano e também não demonstrou falta de entrosamento, mesmo com a entrada de novas opções no time titular, casos de Papagaio, um dos destaques do time na última Copa São Paulo, no ataque, ou de Tchê Tchê, deslocado para a lateral direita.

As melhores chances na primeira etapa foram do Palmeiras. Aos 6 minutos, Bruno Henrique cobrou falta e por muito pouco não acertou o ângulo esquerdo do goleiro Wagner. Aos 38, Gustavo Scarpa recebeu na ponta direita, cortou para o meio e arriscou com perigo.

O atacante acabou premiado com um gol cinco minutos depois. Tchê Tchê lançou Guerra pela direita, o venezuelano ganhou do marcador e rolou para Scarpa, dentro da área, dominar e acerta o ângulo direito do goleiro.

No segundo tempo, o Palmeiras continuou superior em campo e ampliou o marcador aos 17 minutos. Bruno Henrique rolou para Gustavo Scarpa na esquerda, ele entrou na área e chutou forte, acertando o ângulo, entre a trave direita e o goleiro do Ituano.

Mesmo em desvantagem no placar e vendo a classificação escorrer pelas mãos, o time do interior se manteve apático e não levou perigo ao gol de Weverton, que fez uma partida segura e apenas uma defesa difícil, ainda na etapa inicial.

O terceiro gol palmeirense chegou no final do jogo, aos 34 minutos. Juninho avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Fernando, que havia substituído Papagaio, empurrar para as redes. Foi o primeiro gol dele como profissional do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 x 3 PALMEIRAS

ITUANO - Wagner; Igor Vinícius, Léo, Alison e Raul; Marcos Serrato (Tony), Baralhas (Giba), Marcelinho e Guilherme (Bassani); Claudinho e Júnior Santos. Técnico: Vinicius Bergantin.

PALMEIRAS - Weverton; Tchê Tchê, Luan, Thiago Martins e Juninho; Bruno Henrique, Moisés (Thiago Santos) e Guerra (Keno); Gustavo Scarpa, Dudu e Papagaio (Fernando). Técnico: Roger Machado

GOLS - Gustavo Scarpa, aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 17 minutos do segundo tempo; Fernando, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo

CARTÕES AMARELOS - Marcos Serrato e Fernando.

RENDA - R$ 367.030,00.

PÚBLICO - 7.604 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.