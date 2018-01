Palmeiras avança na negociação por Scarpa e fica perto de contratar meia

O destino do meia Gustavo Scarpa pode ser o Palmeiras. Nas últimas horas, o clube paulista avançou nas negociações pelo jogador, que teve o contrato rescindido com o Fluminense na sexta-feira através de decisão judicial. Segundo pessoas próximas às conversas, a situação está bem encaminhada e há otimismo para que já no começo desta semana ocorra a concretização do negócio.

O Palmeiras e os empresários do jogador, do grupo OTB, tiveram uma reunião. O encontro foi analisado como positivo, segundo apurou o Estado com fontes ligadas às duas partes da conversa. Um acordo verbal começou a ser costurado entre o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, e os dois agentes do jogador, que pretendem resolver nesta semana a situação dele.

Scarpa é um desejo antigo do Palmeiras. A primeira investida foi em dezembro de 2016. O Fluminense recusou a proposta. O interesse perdurou durante a última temporada, até em dezembro a diretoria retomar as negociações. Para poder atrair o meia, o clube paulista tentou propor uma troca de jogadores, que acabou cancelada após o atacante Róger Guedes rejeitar a ideia de se transferir para o Rio.

Apesar do otimismo no Palmeiras, a disputa com outros clubes pode atrapalhar. Corinthians, São Paulo, Benfica, de Portugal, e mais o banco BMG, que quer levá-lo ao Atlético-MG, também estão interessados. A rescisão de contrato do jogador, oficializada no Boletim Informativo Diário da CBF, aumentou a concorrência pelo meia de 24 anos.

Porém, pesa a favor do Palmeiras as investidas anteriores por Scarpa e o projeto apresentado pelo clube, com contrato longo e a chance de disputar a Copa Libertadores. O meia rescindiu com o Fluminense após briga na Justiça, em que o jogador pediu, além do fim do contrato, o pagamento de valores referentes a salários, direitos de imagem e férias.