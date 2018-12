Palmeiras anuncia a contratação do volante Matheus Fernandes, do Botafogo

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira mais uma contratação para a temporada de 2019. Trata-se do volante Matheus Fernandes, de 20 anos, que estava no Botafogo, onde foi revelado para o futebol profissional em 2016 e se destacou no Campeonato Brasileiro deste ano. De acordo com o clube alviverde, o jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas.

A negociação renderá 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões) ao Botafogo, que ainda ficará com 25% dos direitos econômicos do jogador. Matheus Fernandes chegou a receber uma proposta para jogar no Genoa, da Itália, mas escolheu ficar no Brasil e atuar pelo Palmeiras, atual campeão brasileiro com o técnico Luiz Felipe Scolari.

No Botafogo, Matheus Fernandes participou de 87 partidas e fez apenas um gol. De acordo com o Palmeiras, seu ponto forte está nos desarmes e na saída de bola com qualidade. Neste ano, o volante esteve em campo na conquista do Campeonato Carioca contra o Vasco.

Antes do volante, o Palmeiras oficializou as chegadas do meio-campista Zé Rafael, ex-Bahia, e do atacante Arthur Cabral, que estava no Ceará. Além disso, acertou as renovações dos goleiros Fernando Prass e Jailson e do zagueiro Edu Dracena, assim como a compra dos direitos econômicos do lateral-direito Mayke junto ao Cruzeiro.

Na Academia de Futebol, Matheus Fernandes reencontrará Diogo Barbosa, lateral-esquerdo com quem jogou no Botafogo.