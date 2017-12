Palmeiras anuncia a contratação do goleiro Weverton

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Weverton, de 30 anos, que estava no Atlético-PR. O jogador realizou exames médicos em São Paulo, assinou contrato por cinco anos e estará à disposição do elenco já a partir da pré-temporada, em janeiro. O clube alviverde precisou desembolsar R$ 2 milhões para fechar a vinda do reforço.

O valor foi necessário porque o Atlético-PR não aceitava liberar o goleiro antes do fim do contrato, em maio. O time rubro-negro chegou a pedir jogadores em troca da saída antecipada do Weverton, alternativa recusada pelo Palmeiras. A decisão final, então, foi de efetuar o pagamento de R$ 2 milhões, que serão pagos em dez parcelas mensais.

Weverton integra o plano da diretoria de rejuvenescer as opções para o gol. Fernando Prass, de 39 anos, e Jailson, de 36, têm contrato somente até o fim de 2018 e terão de disputar posição com o novato, que chega respaldado pelas convocações para a seleção brasileira e a participação como titular na conquista do ouro olímpico nos Jogos do Rio, em 2016.

O goleiro estava no Atlético-PR desde 2018. Foram 318 jogos e um título estadual conquistado, em 2016. Como a negociação com o Palmeiras estava em andamento há meses, Weverton inclusive ficou fora do confronto entre as duas equipes, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes mesmo de anunciar a contratação, o Palmeiras liberou outro goleiro do time para empréstimo. Vinícius Silvestre, de 23 anos, era a terceira opção para o setor nesta na última temporada e já foi anunciado como reforço da Ponte Preta. No elenco de 2018, o quarto goleiro será Fuzato, de 20 anos.

Weverton é a quarta contratação confirmada pelo Palmeiras para 2018. O primeiro a chegar foi o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, seguido pelo lateral Diogo Barbosa, do Cruzeiro, e o meia Lucas Lima, do Santos.