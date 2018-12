Palmeiras anuncia a contratação do atacante Felipe Pires por empréstimo

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Felipe Pires. Ele chega por empréstimo do Hoffenheim, da Alemanha, com contrato válido por uma temporada. O jogador é o quinto reforço já confirmado para 2019.

Felipe Pires tem 23 anos e construiu toda sua carreira no futebol europeu. O jogador já conheceu a Academia de Futebol e, apesar da experiência de muitos anos fora do Brasil, se disse impressionado com a estrutura do clube paulista.

"É um sonho que está se tornando realidade. Sempre acompanhei o Palmeiras, para mim é o maior clube da América Latina e estou muito feliz por ter assinado. Vou dar o meu máximo e espero que possa ajudar a conquistar todos os títulos possíveis", disse o jogador.

Antes dele, o Palmeiras já havia anunciado o acerto com o volante Matheus Fernandes, o meia Zé Rafael e os atacantes Carlos Eduardo e Arthur Cabral. Além disso, o lateral-direito Fabiano e o meia Raphael Veiga, que estavam emprestados, serão reintegrados.