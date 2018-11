Palmeiras anuncia a contratação do atacante Arthur, destaque do Ceará

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Arthur Cabral, que assinou acordo para defender a equipe por cinco temporadas. O jogador de 20 anos estava no Ceará e foi um dos destaques do time nesta temporada. A diretoria alviverde desembolsou R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, que se apresenta em janeiro para o início da pré-temporada.

Apesar de a contratação ter sido concluída em maio, o Palmeiras anunciou a vinda do atacante apenas nesta sexta. A diretoria também fechou nos últimos dias a vinda do meia Zé Rafael, do Bahia, e concretizou a compra dos direitos econômicos do lateral-direito Mayke. Arthur fez 83 jogos e marcou 30 gols pelo time nordestino durante sua passagem.

Arthur nasceu em Campina Grande, na Paraíba, e vai reencontrar no elenco do Palmeiras o goleiro Jailson. Quando era criança e morava na cidade natal, o agora atacante tinha como ídolo o goleiro, que atuava como titular pelo Campinense, time do qual Arthur é torcedor. Em abril, o atacante foi treinar na Academia de Futebol e tirou foto com Jailson.

Há duas semanas, o atacante teve uma espécie de despedida do Ceará. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão, o jogador foi até o público para abraçar torcedores e distribuir peças do uniforme, como camisa e o par de chuteiras. Por ser centroavante, Arthur terá como concorrentes por posição no Palmeiras Deyverson e Borja.