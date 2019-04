Palmeiras alega 'diferenças financeiras' para falta de acordo com a TV Globo

No dia da abertura do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras divulgou uma nota oficial em que afirma que não chegou a um acordo com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato, para ter seus jogos exibidos na TV aberta e, também, no pay-per-view.

No comunicado, assinado pelo presidente do clube, Mauricio Galiotte, o Palmeiras confirmou que o principal motivo por não ter assinado com a Globo é a divergência financeira entre o clube e a emissora. O clube é o único a ainda não ter entrado em acordo com a empresa, depois de o Athletico-PR ter formalizado contrato recentemente. O clube paranaense, no entanto, ainda não negociou seus direitos de transmissão para os jogos no pay-per-view.

"Há diferenças financeiras e conceituais a superar. Cabe esclarecer que nosso posicionamento está embasado em critérios absolutamente técnicos, com ênfase em audiência, performance esportiva destacada e na relevância da marca Palmeiras, considerando não apenas a evolução dos últimos anos, mas sobretudo a perspectiva para os próximos", diz um trecho da nota.

Para a TV fechada, o Palmeiras fechou acordo com a Turner, assim como fizeram Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional e Santos. Caso a situação de impasse persista, a equipe alviverde só terá 12 dos 38 jogos no torneio transmitidos. Uma dessas partidas televisionadas pela Turner - será exibida no canal TNT - será a estreia contra o Fortaleza, marcada para este domingo, às 19 horas, no Allianz Parque.

"Vale registrar que não há ruptura ou mudança drástica com relação aos valores históricos de remuneração e entendemos que aspectos concorrenciais possam ter tornado o processo de negociação mais complexo", relata o texto.

O Palmeiras discorda de uma cláusula em que os times que assinaram com a Turner para a TV fechada recebam valores reduzidos nos jogos da TV aberta. A justificativa da Globo é que os torcedores que assistirem aos confrontos no concorrente deixarão de consumir o torneio na TV aberta e no pay-per-view.

A diretoria do time exige ainda ter o mesmo número de jogos transmitidos na TV aberta que Flamengo e Corinthians. A Rede Globo pagará o total de R$ 600 milhões para as equipes na TV aberta e R$ 500 milhões na TV fechada. As negociações continuam.