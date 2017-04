Palmeiras aguarda recuperação dos atletas para definir time da semifinal

Eduardo Baptista já afirmou que quer ter em campo um Palmeiras nas melhores condições para, no domingo, abrir contra a Ponte Preta a briga por uma das vagas para a decisão do Campeonato Paulista. Isso, porém, não significa viajar para Campinas com força máxima e todos os titulares à disposição da comissão técnica.

Na última quarta-feira, o Verdão precisou ir até os 54 minutos do segundo tempo para definir a vitória por 3 a 2 sobre o Peñarol, pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Além do desgaste físico, o treinador vê também a necessidade de uma recuperação emocional do grupo, principalmente por causa da confusão com a arbitragem e o time uruguaio no fim da partida.

– É o máximo que der (na escalação). Lógico que tivemos um jogo com desgaste não só físico. O físico a gente recupera. O desgaste emocional foi muito alto. Vamos avaliar tudo isso. Depois teremos uma semana livre para descansar e treinar. Vamos com força máxima dentro do que for possível. Não vou com nenhum jogador que não esteja 100% para jogar porque vai ser outra partida pesada. O adversário é difícil, perdemos para eles recentemente. Vamos com o que temos de melhor, mas só vamos decidir no sábado – afirmou Eduardo Baptista.

Quem ainda precisa de uma recuperação física é o atacante Róger Guedes. Ausente do duelo contra o Novorizontino por causa de suspensão, o atleta estava novamente à disposição da comissão técnica palmeirense, mas acabou cortado do banco antes do duelo contra o Peñarol.

– Ele sentiu um desconforto. Na Libertadores você fica com o banco muito limitado. São apenas seis vagas (de linha). Tínhamos algumas dúvidas da equipe que ia jogar, em questões físicas. Como o Róger não estava 100% infelizmente precisamos tirá-lo do banco para ter outras opções – explicou o técnico do Verdão.

Um dos destaques da vitória sobre o Peñarol, Felipe Melo pediu para ser substituído na segunda etapa, por causa de desgaste - Thiago Santos foi o escolhido para entrar no time, aos 24 minutos do segundo tempo.

Por outro lado, Jean mostrou estar recuperado de uma fissura no pé direito e ficou entre os reservas. Titular da posição, ele pode retornar ao time na vaga de Fabiano no próximo domingo.

