Palmeiras pretende abrir loja oficial em Campo Grande

Rede de lojas oficiais do Palmeiras desde o início de 2013, a Academia Store acredita que chegou o momento de expandir seus serviços para a região Centro-Oeste do país. E as capitais escolhidas foram justamente Goiânia-GO, Campo Grande-MS e Cuiabá-MT, consideradas com grande concentração de palmeirenses, além da enorme participação junto às redes sociais do clube.

“Não abrimos lojas só para fazer número. Realizamos um minucioso estudo, baseado em projetos e pesquisas, que indicam se determinado local será rentável para todas as partes envolvidas, incluindo franqueado e clube. A região Centro-Oeste já carecia de uma loja oficial do Palmeiras há algum tempo, e agora chegamos à conclusão que era o momento. Por isso, estamos prospectando investidores que queiram iniciar essa operação”, explica o gerente de expansão da Meltex Franchising, Danilo Verrillo, responsável pela administração das lojas oficiais do Verdão.

Clube e empresa possuem algumas cartas na manga como atrativos para os franqueados e interessados em conquistar uma loja física ou quiosque. Um deles está no fanatismo do torcedor. De acordo com pesquisas internas realizadas pelo Palmeiras, a torcida está entre as 3 mais engajadas do país. Além disso, de acordo com dados do IBGE, a renda média brasileira é de R$ 960, enquanto a renda média do torcedor palmeirense é de R$ 1.092.

Não à toa, a rede Academia Store aumentou em 30% suas vendas entre novembro e dezembro, meses em que o Verdão ratificou a liderança do Campeonato Brasileiro e conquistou o título.

Além disso, diferente de outras franquias, a Academia Store costuma levar quase que quinzenalmente ídolos do passado e atletas do atual elenco para sessões de autógrafos nas lojas. Desde 2014, quando completou 100 anos, foram promovidos mais de 150 eventos nas unidades espalhadas pelo Brasil. Isso aproxima o público da marca, além, claro, de gerar mais receita.

Também é oferecido total apoio na avaliação do ponto comercial, acompanhamento e treinamento operacional e administrativo, conveniência logística por meio da central de pedidos, condições especiais com fornecedores parceiros, consultoria de campo e suporte em comunicação e marketing, o que acabam se tornando diferenciais.

Atualmente, a Academia Store conta com 35 lojas/quiosques em todo o Brasil, sendo três fora do estado, em Londrina e Maringá, no Paraná, e Brasília-DF.

“Os estabelecimentos do Palmeiras têm gerado números bastante positivos, pois nossas franquias possuem exclusividades em produtos Meltex, com a prática de margem acima do varejo convencional, e isso gera o diferencial em nossa rede”, afirma Verrillo, que completa. “Nossa estrutura e nossos serviços nos fazem crer que esse próxima estabelecimento em Fortaleza também será um sucesso.”

Para abrir um estabelecimento, os valores variam entre R$ 150 mil, para um quiosque, até R$ 300 mil, para uma loja física. O capital de giro é de R$ 50 mil, e o prazo de retorno de 24 meses a 36 meses. As franquias oferecem mais de 500 itens oficiais e coleções do Palmeiras. Além de se deparar com um ambiente totalmente alviverde, o torcedor encontra, entre outros produtos, linhas casuais masculinas e femininas, acessórios e souvenires.

