Pais de Gales e Rússia conquistam primeira vitória pelas Eliminatórias da Euro

O País de Gales jogou em casa e venceu a Eslováquia por 1 a 0, neste domingo, pela segunda rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Já a Rússia, que estreou com derrota para a Bélgica no Grupo I, goleou o Casaquistão por 4 a 0, como visitante.

Apesar de essa ser a segunda rodada das Eliminatórias, que conta com algumas chaves formadas por cinco seleções, o jogo contra a Eslováquia foi o de estreia do País de Gales. Apesar da presença de Gareth Bale em campo, o único gol foi anotado por Daniel James, aos quatro minutos do primeiro tempo. A equipe treinada por Ryan Giggs contou com a disposição do ponta, que roubou a bola no campo de ataque, e com a precisão dele na finalização. Foi a primeira vez que o atleta marcou com a camisa galesa.

País de Gales foi a três pontos na tabela, o mesmo número da Eslováquia, que vinha de vitória por 2 a 0 sobre a Hungria, ma última quinta-feira. Ainda neste domingo, os húngaros vão receber a Croácia, em partida que vai fechar a segunda rodada do Grupo B.

Pelas Eliminatórias, País de Gales volta a campo contra a Croácia, fora de casa, em 8 de junho. A Eslováquia vai folgar na terceira rodada e jogar de novo pela chave em 11 de junho, quando vai visitar o Azerbaijão.

Pela Rússia, Denis Cheryshev marcou duas vezes e deu uma assistência para Artem Dzyuba ampliar o placar. O quarto e último gol da partida contra o Casaquistão foi contra, de Abzal Beysebekov. Os russos vão receber San Marino na terceira rodada, em 8 de junho, e os casaques vão visitar a Bélgica, na mesma data.

O Grupo I ainda terá duas partidas realizadas neste domingo. San Marino, em casa, vai jogar contra a Escócia, e a Bélgica vai ser visitante contra o Chipre.