Pablo treina normalmente e deve reforçar o Corinthians no domingo

Menos de 24 horas depois de derrotar o Coritiba no Itaquerão, o Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo diante do Bahia. A grande novidade do dia ficou por conta do zagueiro Pablo, que trabalhou normalmente e deve reforçar a equipe no domingo, em Salvador, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pablo se tornou desfalque para o confronto diante do Coritiba depois de sentir um incômodo na coxa esquerda. Não foi diagnosticada qualquer lesão no local, mas, até para evitar que o problema se agrave, a comissão técnica optou por poupá-lo na quarta.

Já nesta quinta, o zagueiro trabalhou sem qualquer restrição e demonstrou estar bem fisicamente. Com isso, a tendência é que reassuma a vaga que foi ocupada por Pedro Henrique diante do Coritiba e volte a formar dupla de zaga com Balbuena. O técnico Fábio Carille, no entanto, ainda não confirmou a escalação para domingo.

Nesta quinta-feira, apenas os jogadores que não foram titulares diante do Coritiba, incluindo Pablo, foram a campo para uma atividade em campo reduzido. Outras novidades foram o zagueiro Léo Santos e o volante Paulo Roberto, também recuperados de problemas físicos. Já os titulares ficaram na parte interna do CT realizando um treino regenerativo.

Além de Pablo, o Corinthians deve ter mais duas novidades para encarar o Bahia. Depois de cumprirem suspensão, o lateral Fagner e o atacante Romero estão à disposição, ao contrário do volante Gabriel, que segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Veja Também

Comentários