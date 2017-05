Pablo tem lesão descartada e pode perder só um jogo do Corinthians no Brasileirão

O zagueiro Pablo passou por exames médicos na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e deixou de ser motivo de preocupação para o Corinthians. O médico Julio Stancati explicou que o jogador não sofreu um lesão muscular na coxa direita e projetou o seu retorno para a próxima semana. Com isso, o pilar da zaga de Fábio Carille desfalcará o grupo em apenas um jogo, contra o Vitória, no domingo.

"Não chegou a ter lesão muscular, reforçou uma suspeita nossa de que era um quadro de um fibrose antiga que ele tinha, que está dando um pequeno incômodo. A projeção é que ele trate essa semana e, para a semana que vem, deve estar bem. Para esse jogo, pode estar comprometida a participação dele, mas para a semana que vem já está pronto", afirmou.

No último sábado, Pablo sentiu uma fisgada na coxa direita durante a partida contra a Chapecoense, no Itaquerão, e teve de deixar o campo ainda no primeiro tempo no jogo de estreia da equipe no Brasileirão. Pedro Henrique foi o seu substituto no restante do confronto.

A ausência de lesão é uma boa notícia para a comissão técnica do Corinthians, que atualmente conta apenas com três zagueiros à disposição: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos. Vilson ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, realizada em março, e não tem previsão de retorno ao time.

O Corinthians vem sofrendo com recorrentes lesões musculares. Na semana passada, o lateral-direito Léo Príncipe virou baixa no clube após sofrer um estiramento muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. Em reavaliação, o jogador apresentou boa evolução no tratamento e deve voltar às atividades na próxima semana.

Com a semana livre depois de uma maratona de jogos, o plano da comissão técnica é trabalhar na recuperação dos atletas debilitados. Nesta terça-feira, o elenco se reapresentou depois de dois dias de folga e dedicou parte do treinamento para atividades físicas.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Vitória, no domingo, em Salvador. Na sequência, enfrentará o Atlético-GO no dia 28 de maio, no Serra Dourada, e fará o clássico com o Santos, em casa, em 3 de junho.

