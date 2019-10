Pablo tem lesão confirmada e desfalca o São Paulo no clássico com Corinthians

O atacante Pablo, do São Paulo, realizou exames nesta sexta-feira e teve confirmado estiramento na coxa direita. O jogador ainda não tem data para voltar aos gramados, mas é certo que desfalcará o time no clássico com o Corinthians, domingo, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A boa notícia é que o lateral-direito Juanfran, que deixou o jogo com o Bahia com dores musculares, também passou por exames e teve detectado apenas desgaste muscular. Com isso, poderá estar em campo no final de semana.

Pablo vive uma temporada complicada no São Paulo. O jogador teve que passar por cirurgia lombar na reta final do Campeonato Paulista. Ele retornou no clássico com o Palmeiras, na décima rodada do Brasileirão, e já se machucou novamente ao torcer o tornozelo direito. Retornou na 19ª rodada e agora, na 24ª, na partida com o Bahia, sofreu mais uma lesão.

O departamento médico do São Paulo ainda conta com Everton, Toró e Rojas. Os outros desfalques certos para o clássico de domingo são Daniel Alves, integrado à seleção brasileira, e Antony, com a seleção olímpica.

O treino tático desta sexta-feira foi fechado à imprensa, que só pôde acompanhar o aquecimento dos jogadores. Uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Liziero (Igor Gomes); Alexandre Pato e Raniel.

O São Paulo está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, três a menos do que o Corinthians, quarto colocado. O clássico será realizado no domingo, às 18h, no Morumbi, pela 25ª rodada.