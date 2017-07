Pablo sofre lesão e desfalca o Corinthians por seis semanas

Depois de Jadson, mais um importante titular do Corinthians ficará fora por um bom tempo por causa de lesão. O clube confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro Pablo sofreu uma lesão no bíceps da coxa direita e ficará afastado por seis semanas. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Júlio Stancati.

O médico explica que a lesão é diferente da que o tirou do jogo contra o Atlético-PR. "São coisas diferentes. Houve uma contratura em outro músculo. Era uma contratura leve, ele foi tratado e estava bem, mas teve a infelicidade agora de ter lesão em outro músculo, em outra região da coxa. A lesão é mais embaixo. Teremos que ter mais tempo de tratamento e cautela", disse Stancati.

Pablo sofreu a primeira lesão na coxa direita durante o clássico com o Palmeiras. Com dores, ficou fora do jogo com o Atlético-PR e voltou para encarar o Avaí, mas saiu nos primeiros minutos da partida, que acabou com um empate sem gols na Ressacada.

O médico explicou que a nova lesão exige cuidados especiais, por isso o prazo para retorno é um pouco acima do esperado. "É uma ruptura de fibra muscular no bíceps da coxa, um músculo importante da região posterior da coxa, que fica perto do joelho. É um local que exige um cuidado", disse o médico.

Na quinta-feira, o clube divulgou que Jadson sofreu uma fratura em duas costelas e por isso ficará um mês longe dos gramados. Com a ausência de Pablo, Pedro Henrique é quem assume a condição de titular ao lado de Balbuena.

