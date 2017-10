Pablo melhora, mas ainda é dúvida no Corinthians para jogo contra o Botafogo

O zagueiro Pablo tem evoluído bem, mas ainda é dúvida do Corinthians para enfrentar o Botafogo, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O defensor se recupera de uma contratura muscular na coxa esquerda e a expectativa é que ele faça alguma atividade no gramado nesta sexta.

Nesta quinta-feira, ele iniciou a transição do departamento médico para o físico, mas ainda não foi para o gramado. O fato do jogo ser só na segunda-feira faz com que a comissão técnica demonstre confiança em contar com o atleta pelo menos para ficar no banco de reservas.

Enquanto tenta voltar aos gramados, Pablo vê seu futuro incerto. O jogador tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim do ano e o clube ainda tenta se acertar com o agente do atleta, Fernando César, para definir uma forma de contratação. O empresário está na França para conversar com o Bordeaux, dono dos direitos econômicos do jogador, para tentar facilitar o acordo.

O elenco do Corinthians retorna aos treinos nesta sexta-feira pela manhã e também treinará no sábado e domingo. Um fato curioso é que a atividade de domingo será fechada, sem a presença da imprensa, algo não corriqueiro no trabalho do técnico Fábio Carille, que sempre comanda as atividades abertas e raramente faz mistério sobre a escalação.