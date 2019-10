Pablo e Juanfran passarão por exames no São Paulo e podem perder clássico

O atacante Pablo e o lateral-direito Juanfran passarão por exames no São Paulo nesta sexta-feira. Eles tiveram de ser substituídos durante o empate sem gols com o Bahia, na última quarta, e podem perder o clássico contra o Corinthians, neste domingo, também em rodada do Brasileirão.

Pablo sentiu o adutor da coxa direita e teve de sair de campo ainda aos 38 minutos do primeiro tempo. O caso dele é considerado mais grave do que o de Juanfran, que sentiu um desconforto muscular e foi substituído por precaução aos três minutos da etapa final.

Nesta quinta-feira, o elenco do São Paulo fez trabalhos regenerativos em Salvador antes de voltar para a capital paulista. Os jogadores voltam aos trabalhos no CT da Barra Funda nesta sexta.

Para o clássico contra o Corinthians, os desfalques certos são: Daniel Alves, integrado à seleção brasileira, Antony, com a seleção olímpica, além de Everton, Toró e Rojas, lesionados. Raniel, que recupera-se de uma amidalite, é dúvida. Já Arboleda volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

O clássico será realizado neste domingo, às 18h, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o quinto colocado, com 40 pontos. O Corinthians está em quarto lugar, com 42.