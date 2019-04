Pablo desfalca o São Paulo por seis semanas para cirurgia na região lombar

O atacante Pablo será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira para a retirada de um cisto artrossinovial na região lombar da coluna. Com isso, o atacante do São Paulo está fora da decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, neste domingo, na Arena Corinthians, na capital. O período de recuperação é de, no mínimo, seis semanas. "É um procedimento minimamente invasivo e necessário para que o atleta retorne as suas atividades", explicou José Sanchez, médico do clube tricolor.

Pablo sofreu um trauma na região lombar no dia 27 de março, nas quartas de final diante do Ituano, em Itu (SP). Ele se recuperou a tempo de disputar o primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras, três dias depois. Ele atuou durante os 90 minutos, mas deixou o clássico com dores nas duas panturrilhas, devido a uma pancada sofrida ainda no primeiro tempo. No dia seguinte, se reapresentou no CT da Barra Funda e iniciou a recuperação física no Reffis.

Dois dias após o primeiro jogo contra o Palmeiras, o atacante realizou exame de ressonância magnética que comprovou a contusão nas duas panturrilhas. A partir desta data, Pablo melhorou progressivamente e iniciou os trabalhos de fortalecimento muscular no último dia 8.

Nesta terça-feira, o atacante passou por exame de ressonância magnética na região lombar que apontou a presença de um cisto, que irradia para a panturrilha direita e que necessita de cirurgia para retirada.

O São Paulo enfrenta o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no jogo de volta da decisão do Paulistão. No primeiro jogo houve empate por 0 a 0, no estádio do Morumbi. Nova igualdade, por qualquer placar, leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer será campeão.