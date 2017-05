Ouça ao vivo: Flamengo enfrenta Universidad Católica pela Libertadores

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmite nesta quarta-feira (3), todas as emoções de Flamengo X Universidad Católica, jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O time rubro-negro vai receber a Universidad Católica, pelo Grupo 4, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Show de Bola Nacional começa a partir das 21h e terá transmissão ao vivo para todo o país através da Rede Nacional de Rádios e do site das Rádios EBC.

No grupo 4 da Libertadores, o Flamengo está na segunda posição, com seis pontos, um ponto a menos que o líder Atlético -PR. O clube chileno está em terceiro lugar, com cinco pontos.

A narração é de Carlos Borges, os comentários são de Waldir Luiz, as reportagens são de Rafael Monteiro e o plantão da informação é de Jorge Wamburg. Sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1130 kHz AM ou acesse o site das Rádios EBC a partir das 21h e fique por dentro das emoções de mais um Show de Bola Nacional. O duelo começa às 21h45, no horário de Brasília.

