Oscar marca em estreia e Shanghai SIPG avança na Liga dos Campeões da Ásia

Mais cara contratação do efervescente futebol chinês para a temporada 2017, o brasileiro Oscar estreou com gol nesta terça-feira. Foi do meia, ex-jogador do Chelsea, o primeiro gol da vitória do Shanghai SIPG sobre o Sukhothai, da Tailândia, por 3 a 0, pela primeira fase eliminatória da Liga dos Campeões da Ásia.

Oscar foi às redes aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de receber bom passe do usbque Akhmedov. Ele entrou na área pela direita sem nenhuma marcação e bateu cruzado. Depois, o também brasileiro Elkeson faria o segundo gol da equipe de Xangai. Hulk também foi titular do Shanghai SIPG.

Como os jogos desta fase são eliminatórios, sem volta, o Shanghai SIPG avançou à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde jogará contra FC Seoul (Coreia do Sul), Urawa Red Diamonds (Japão) e Western Sydney Wanderers (Austrália). No torneio, os times da Ásia Oriental e os do Oriente Médio só se enfrentam na decisão.

Também nesta terça-feira o Gamba Osaka, do Japão, venceu o Johor Darul Ta'zim, da Malásia, por 3 a 0, e também avançou à fase de grupos. Ademilson, outro ex-são-paulino, fez um dos gols do time japonês, que jogará contra Adelaide United (Austrália), Jiangsu Suning (China) e Jeju United (Coreia do Sul).

Na quarta-feira entra em campo o outro time da Xangai, o Shanghai Shenhua, que tem como estrela o argentino Carlito Tevez. Os chineses recebem o Brisbane Roar, da Austrália, por uma vaga na fase de grupos. Os outros chineses no torneio são o Guangzhou Evergrande de Felipão, Paulinho, Ricardo Goulart e Alan, e o Jiangsu Suning de Ramires e Alex Teixeira, respectivamente campeão e vice do Campeonato Chinês na temporada passada.

