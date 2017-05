Osasco perde para time suíço e cai na fase de grupos do Mundial de Vôlei

O Vôlei Nestlé Osasco não conseguiu avançar às semifinais do Mundial de Clubes, que está sendo realizado em Kobe, no Japão. Nesta sexta-feira, pela rodada final do Grupo B, o time paulista perdeu para o suíço Volero Zurich por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/22 e 25/18, em 1 hora e 31 minutos.

Com o revés, o Osasco fechou a sua participação no Grupo B em terceiro lugar com uma vitória e duas derrotas e vai disputar o torneio de consolação, do quinto ao oitavo lugar. E o seu primeiro rival será o Hisamitsu Springs, do Japão, que ficou em quarto lugar no Grupo A. O duelo está previsto para as 0h55 (horário de Brasília) deste sábado.

Já para o Volero Zurich, a vitória foi a sua terceira na fase de grupos, o que lhe garantiu o primeiro lugar da sua chave e avançou às semifinais. E o seu próximo adversário também será uma equipe brasileira, o Rexona Sesc-Rio, que avançou em segundo lugar no Grupo A.

O confronto entre as equipes da Suíça e do Rio está agendada para as 7h10 deste sábado. Já a outra semifinal do Mundial de Clubes envolverá dois times da Turquia: Vakifbank Istanbul e Eczacibasi Vitra.

No duelo desta sexta-feira, mesmo com a derrota, Tandara foi a principal pontuadora, com 14 pontos para o Osasco, que também contou com dez pontos da sérvia Ana Bjelica. A ucraniana Olesia Rykhliuk fez 12 pontos para o time suíço, um a mais do que a cubana Kenia Carcaces.

O primeiro set foi o mais equilibrado do duelo, sendo vencido pelo Volero Zurich por 27/25 mesmo após estar perdendo por 23/20. Na segunda parcial, o Osasco chegou a abrir 8/4, mas levou virada incrível, chegando a permitir que o time suíço fizesse 21/14, fechando o set em 25/22.

No terceiro set, o Volero Zurich poupou quase todas as titulares, colocando a brasileira Mari Paraíba desde o início em quadra - fez quatro pontos em todo o duelo. E ainda assim garantiu o triunfo por 25/18, fechando o jogo em 3 a 0.

