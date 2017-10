Osasco perde jogo, mas garante hexa do Paulista de Vôlei no golden set

Ainda que com mais dificuldade do que se imaginava, o Vôlei Nestlé, de Osasco, conseguiu manter a sua hegemonia no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Nesta sexta-feira, a equipe assegurou o sexto título estadual consecutivo ao vencer o set de desempate da grande final depois de perder a partida para o Hinode Barueri por 3 a 2.

O time de Osasco havia aberto vantagem na final ao vencer o primeiro duelo, em Barueri, por 3 a 0, na última segunda-feira. Nesta sexta, porém, o time dirigido por José Roberto Guimarães fez jogo duro e venceu em Osasco por 26/24, 25/23, 23/25, 22/25 e 15/12. Isso forçou a realização de um set de desempate, chamado de golden set, em que o Osasco se deu melhor, por 25/23.

A finalíssima nesta sexta-feira foi equilibrada e com ares de batalha. O Osasco tentou confirmar o seu favoritismo com um elenco mais tarimbado e ainda se aproveitando do fator casa, mas sofreu com o bom ritmo da equipe de Barueri, que parecia mais concentrada na partida.

Isso acabou forçando o técnico Spencer Lee, sucessor de Luizomar de Moura, hoje à frente da seleção do Peru, a realizar várias mudanças na escalação da equipe de Osasco durante o duelo. Após perder os dois primeiros sets, a equipe reagiu, igualou o placar, mas caiu no tie-break.

A definição do campeão estadual foi, então, para um set de desempate. E a diferença mínima, de apenas dois pontos, para o time de Osasco, confirmou o equilíbrio do confronto.

O ponto que rendeu ao Osasco o sexto título consecutivo do título do Campeonato Paulista foi marcado por Tandara. Além dela, Carol Albuquerque, Bia, Mari Paraíba, que se lesionou durante o golden set, Nati Martins e Paula, começaram como titulares, assim como a líbero Tássia, no jogo decisivo.

