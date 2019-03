Osaka, Venus e Pliskova avançam em Indian Wells; Zverev cai na 3ª rodada

As tenistas favoritas não decepcionaram nesta segunda-feira, em Indian Wells. A japonesa Naomi Osaka, atual número 1 do mundo, a local Venus Williams e a checa Karolina Pliskova venceram seus jogos válidos pela terceira rodada, na quadra dura do importante torneio norte-americano, e se garantiram nas oitavas de final. No masculino, o destaque do dia foi a eliminação precoce do alemão Alexander Zverev, 3º do ranking.

Ganhando embalo no palco do seu primeiro título da carreira, obtido no ano passado, Osaka superou a norte-americana Danielle Collins, 25ª do mundo, por 6/4 e 6/2. Regular, a líder do ranking perdeu o saque por apenas uma vez no duelo e obteve quatro quebras para sacramentar a vitória após 1h22min de jogo.

Nas oitavas, a tenista do Japão será testada pela suíça Belinda Bencic, que vem em grande fase na temporada. Ela soma dez vitórias seguidas e vem do título de Dubai, o maior de sua carreira até agora. Nesta segunda, a suíça despachou a russa Ekaterina Alexandrova por 6/4 e 6/2.

Venus Williams também mostrou o seu embalo nesta segunda ao superar a compatriota Christina McHale por 6/2 e 7/5. A local, que vem de vitória sobre a checa Petra Kvitova, atual número três do mundo, enfrentará agora a alemã Mona Barthel, que eliminou a compatriota Julia Görges por 7/5, 1/6 e 6/4.

Também avançaram a checa Karolina Pliskova, a alemã Angelique Kerber (ambas ex-líderes do ranking) e a ucraniana Elina Svitolina. A primeira venceu a belga Ysaline Bonaventure por 6/3 e 6/2 e vai encarar nas oitavas a estoniana Anett Kontaveit, que contou com a desistência da letã Anastasija Sevastova antes do início do jogo.

Kerber, por sua vez, eliminou a russa Natalia Vikhlyantseva por 3/6, 6/1 e 6/3. Enfrentará na sequência a bielo-russa Aryna Sabalenka, que avançou nesta segunda ao ganhar da ucraniana Lesia Tsurenko por 6/2 e 7/5.

Já Svitolina bateu a australiana Daria Gavrilova por 7/5 e 6/4. Sua próxima adversária será a australiana Ashleigh Barty, algoz da local Jennifer Brady por 6/3 e 6/2.

CHAVE MASCULINA - Alexander Zverev se despediu de Indian Wells em seu segundo jogo na competição de nível Masters 1000. O terceiro do mundo caiu diante do também alemão Jan-Lennard Struff por 6/3 e 6/1, em apenas 1h10min de duelo. Nas oitavas, o 55º do ranking vai encarar o potente saque do canadense Milos Raonic.

Para avançar, o 14º do mundo sofreu, mas despachou o local Marcos Giron, que vinha surpreendendo neste início de competição. Vindo do qualifying, o atual 217º do ranking não resistiu à maior experiência de Raonic e foi derrubado em três sets: 4/6, 6/4 e 6/4.

Ainda nesta segunda, o francês Gael Monfils surpreendeu ao aplicar um pneu no espanhol Albert Ramos-Viñolas na vitória por 6/0 e 6/3. O ex-Top 10 poderá ser o próximo rival do sérvio Novak Djokovic, desde que o líder do ranking confirme o favoritismo sobre o alemão Philipp Kohlschreiber, já na madrugada desta terça-feira (pelo horário de Brasília).

O austríaco Dominic Thiem superou o francês Gilles Simon por 6/3 e 6/1, em apenas 1h07min. O próximo adversário do número oito do mundo será o croata Ivo Karlovic, que avançou nesta segunda ao vencer o indiano Prajnesh Gunneswaran por 6/3 e 7/6 (7/3).

Pela mesma rodada, em duelo de sérvios, Miomir Kecmanovic levou a melhor sobre Laslo Djere, campeão do Rio Open, pelo placar de 6/2 e 7/6 (7/3). Nas oitavas de final, terá pela frente o japonês Yoshihito Nishioka, que venceu uma batalha de quase três horas contra o canadense Felix Auger-Aliassime, de virada, por 6/7 (2/7), 6/4 e 7/6 (7/5).