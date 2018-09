Osaka avança à final do Torneio de Tóquio e encara Pliskova

Número 7 do mundo, a japonesa Naomi Osaka se classificou neste sábado para a decisão do Torneio de Tóquio ao obter uma confortável vitória nas semifinais, por 6/2 e 6/3, sobre a italiana Camila Giorgi, a 37ª colocada no ranking da WTA.

A campeã do US Open, que venceu Serena Williams na final em Nova York neste mês, dominou a sua oponente com um saque poderoso e enfrentará a checa Karolina Pliskova, a quarta cabeça de chave e número 8 do mundo, na decisão.

Osaka disparou nove aces no decorrer da sua vitória e perdeu apenas oito pontos em oito games de serviço ao longo da partida. "Meu saque me tirou de muitos problemas hoje", disse a japonesa. "Ela estava jogando muito bem e meu saque me ajudou. Eu estava um pouco nervosa porque realmente queria chegar à final."

Dois anos atrás, Osaka perdeu na final para a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a cabeça de chave número 1 da competição nesta temporada, mas que foi eliminada por Giorgi na quinta-feira.

Sem ter perdido um set ao longo da semana, Osaka enfrentará uma jogadora que precisa disputar três em cada uma de suas partidas para chegar à sua segunda final da temporada. Pliskova teve que lutar novamente para bater a croata Donna Vekic, a número 45 do mundo, por 6/2, 4/6 e 6/3 na outra semifinal deste sábado.

Depois de salvar dois match points contra a norte-americana Alison Riske nas quartas de final, e precisar de uma virada contra a australiana Daria Gavrilova na segunda rodada, Pliskova fez mais um jogo longo neste sábado, de 2 horas e cinco minutos.

"Foi outro longo jogo hoje" disse Pliskova, após o seu triunfo. "Sinto que estou melhorando em cada partida, mas as adversárias são sempre mais difíceis. Isso é normal nas semifinais - não há adversárias fáceis."