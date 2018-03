Os 6 nomes brasileiros que estão atuando em 4 times pelo basquete americano

Ficou claro que o basquete brasileiro nos EUAs está passando por um momento de crise e isso é um reflexo do basquete nacional - Foto: NBA Live / Reprodução

Uma coisa é certa: a vida não está fácil para ninguém. No mundo do basquete, as despedidas de jogadores se tornam mais frequentes e são pouquíssimos brasileiros que estão entre os jogadores da Campanha 2017/2018. Leandrinho Barbosa é um dos nomes que foram cortados da NBA, o que resultou na volta do jogador para a NBB. A participação de Leandrinho foi importante para definir as tabelas da NBA, mas ao longo dos anos o rendimento não alcançou às expectativas, e na melhor liga de basquete do mundo só há espaço para os melhores. Sendo assim é preciso ter um perfil diferenciado e se manter sempre acima do que é esperado. Na campanha atual da NBA são apenas 6 nomes brasileiros em 4 times, os quais vamos mostrar abaixo:

Houston Rockets: Nenê Hilário e Georginho de Paula

Nenê é um dos maiores nomes brasileiros em terra estadunidense. Ele está com 35 anos e em breve deve oficializar sua aposentadoria. Ele é com certeza um dos melhores pivô da liga e também um dos menos valorizados. Já são mais de 15 anos jogando e morando nos EUAs e uma carreira consolidada. A maior crítica em relação ao jogador é o fato dele não se envolver com a Seleção Brasileira de Basquete. Já Georginho é o mais novo brasileiro na NBA. E jogar ao lado de Nenê é uma boa oportunidade para encontrar ensinamentos ao conduzir sua carreira internacional.

O Houston Rockets é um dos times que tem surpreendido, já que está assumindo a liderança da costa oeste e superando até mesmo o gigante Golden State Warriors. Nenê tem grandes chances de continuar realizando o seu trabalho, mas para Georginho vai ser difícil ter muito minutos de jogo. Segundo Betway, o time tem quase 25% chances de levar o título de campeão oeste na NBA em 2018, com dados do dia 27 de fevereiro de 2018.

Toronto Raptors : Lucas Nogueira e Bruno Caboclo

Lucas não jogou na Seleção Brasileira ainda, mas tem chances de ser convocado. Aos 25 anos, o jovem brasileiro também inicia sua carreira na NBA. Bruno tem o mesmo histórico de Lucas, mais um jovem brasileiro iniciando a carreira nos EUAs. Infelizmente, o jogador não tem sido bem aproveitado e não teve a oportunidade de mostrar o que é capaz de fazer. O Toronto Raptors também é um time que vem surpreendendo e mantendo a liderança da costa leste. O time está cada vez mais forte, mas o campeonato ainda está longe de terminar, por isso eles precisam manter esse ritmo de vitória.

Veja a entrevista com os meninos:





Utah Jazz : Raulzinho Neto

Raulzinho é um jogador novo com apenas 2 anos de experiências na NBA, desde então sempre jogou pelo Utah Jazz. Atualmente, ele também joga pela Seleção Brasileira. Os profissionais da área acreditam que ele está sempre evoluindo, no início, o jogador foi considerado revelação, mas a sua performance está abaixo do esperado. É esperar para ver como ele vai atuar agora e se vai continuar nos EUAs.

Chicago Bulls: Cristiano Felício

Outro brasileiro que atua pela Seleção Brasileira e que está começando a carreira na NBA. O pivô de mais de 2 metros tem se destacado no Chicago Bulls. Cristiano é um dos mais novos entre os jogadores brasileiros. Tanto Raulzinho como Cristiano são os que mais tem chances de ter mais minutos de quadra durante esta reta final, mesmo novos, os seus times precisam de mudanças para irem atrás de um jogo que os façam subir nas tabelas de classificações. O Utah está em uma campanha boa com um média balanceada entre derrotas e vitórias. Já o Chicaco Bulls está em reconstrução, então não andam se destacando nessa campanha. Quando o Ruilzinnho entra em quadra joga em média uns 20 minutos por jogo e o Cristiano atua com titular.

Ficou claro que o basquete brasileiro nos EUAs está passando por um momento de crise e isso é um reflexo do basquete nacional. O esporte infelizmente não tem recebido o investimento que merece e é fruto de uma má administração. Infelizmente, quem sofre são os jovens talentos brasileiros que poderiam ter um desenvolvimento muito melhor.