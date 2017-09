Organizadas do São Paulo exigem reunião com a diretoria e prometem pressão

As torcidas organizadas Tricolor Independente e Dragões da Real, do São Paulo, querem se reunir com a diretoria, comissão técnica e jogadores do clube para cobrar "atitude, comprometimento e vontade de vencer" do time que vive o risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em nota, as organizadas sugerem que atletas se afastem da equipe e pedem um esclarecimento sobre a situação de Rodrigo Caio e Cueva, que protagonizaram uma polêmica nos últimos dias após o zagueiro dizer que o peruano precisava "se ajudar" e voltar a jogar bem no São Paulo.

"Deixaremos bem claro aos jogadores que não estiverem a fim de honrar a camisa do São Paulo, que se retirem do elenco", afirma a Independente, em nota. "Dentre outras explicações, exigimos que Rodrigo Caio e Cueva venham a público e acabem com essa palhaçada. O torcedor nunca abandonou o time em nenhum momento. E não será agora que irá deixar de apoiar".

De acordo com o comunicado, as torcidas formarão uma comissão de 20 pessoas, composta por torcedores da arquibancada, cativa, numerada, sócios e sócios-torcedores, e esperam um retorno da diretoria sobre a data da reunião. A Independente promete intensificar a pressão sobre a diretoria assim que o São Paulo conseguir afastar o risco de rebaixamento.

"Não fugiremos dos nossos ideais, que é unir esforços em prol do time até o momento que atingir 47 pontos e, deste modo, ficar livre do rebaixamento. Promessa é dívida. Assim que atingirmos esse coeficiente, iremos protestar contra a diretoria. Chega de palhaçada. 2013,2016 e 2017 lutando para não cair. O São Paulo é maior que todos vocês".

O empate em 2 a 2 com a Ponte Preta no sábado foi mais um jogo de grande público no Morumbi, com quase 44 mil presentes. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo quebrou três recordes de públicos, apesar da má fase em campo: 51,8 mil no empate em 1 a 1 com o Grêmio, 53,6 mil na derrota por 2 a 1 para o Coritiba e 56 mil na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2.

