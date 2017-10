Organizada do Corinthians vai ao CT e faz reunião com atletas e diretoria

Membros da torcida organizada Gaviões da Fiel estiveram presentes no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira para uma reunião com representantes da diretoria do Corinthians e alguns jogadores do elenco. O assunto foi a queda de rendimento do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro e a ameaça da perda da liderança para Palmeiras ou Santos.

A reunião contou com a presença do presidente Roberto de Andrade, do gerente de futebol, Alessandro, e do diretor Flávio Adauto. Também estiveram presentes os jogadores Cássio, Balbuena, Gabriel e Jô.

Até o momento, não há informação de qualquer ato violento ou cobrança mais pesada. Os torcedores pediram maior comprometimento, atenção e prometeram apoio ao time neste momento mais delicado da competição. Segundo pessoas que viram a reunião, tudo foi conversado de forma pacífica e não houve qualquer ameaça ou cobrança mais exagerada.

O elenco se reapresentou nesta quarta-feira e fez um trabalho na academia. Em seguida, houve a reunião com os torcedores e depois os atletas foram assistir alguns vídeos programados pelas comissão técnica.

O Corinthians joga no domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. No domingo da semana que vem, o desafio é o clássico contra o Palmeiras, e na noite da última segunda-feira, já tinha sido vendidos mais de 30 min ingressos para a partida.

A equipe de Fábio Carille lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, seguido por Palmeiras e Santos, segundo e terceiro colocado, respectivamente, que aparecem com 53 pontos.