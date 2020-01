Operário inicia divulgação do elenco e faz treino aberto à torcida no sábado

Treino aberto à torcida acontecerá no próximo sábado (27) a partir das 10h, no centro de treinamento localizado na região do bairro Los Angeles - Foto: Divulgação/Assessoria

Os preparativos para a temporada 2020 estão a todo vapor no Operário Futebol Clube. Após o período de atividades internas, o clube iniciou neste fim de semana as ações ao público com a divulgação em suas redes sociais dos atletas que vão compor o elenco do Galo em 2020 durante a disputa do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol.



Além disso, o Operário prepara para o próximo sábado (1) um treino aberto à torcida, que vai poder acompanhar os últimos trabalhos antes do jogo de estreia no Estadual contra Pontaporanense, domingo (2), a partir das 15h, no estádio Morenão.

Todo o elenco operariano vai participar da ação, recebendo os torcedores a partir das 10h no Olho do Furacão, estádio anexo ao antigo centro de treinamento do Cene, no bairro Morada do Sol, região do Los Angeles. A entrada é livre e a intenção é aproximar o torcedor do time, demonstrar apoio e promover a partida de estreia.





Goleiros, zagueiros, laterais e volantes já foram divulgados. Nesta terça-feira (28), está prevista ainda a divulgação dos meias, enquanto os atacantes devem ser publicados na quarta-feira (29). Uma coletiva de imprensa deve ser marcada nesta semana, em data e horário ainda serem confirmados pela diretoria do clube.



Comissão técnica, dirigentes e jogadores ficarão disponíveis para responder as perguntas sobre a disputa do Campeonato Estadual e outras questões ligadas ao Operário Futebol Clube. Também devem ser detalhados os patrocinadores para a temporada 2020.