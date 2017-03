Operário e Comercial se enfrentam daqui a pouco no Morenão

As equipes do Comercial e Operário se enfrentam em mais um clássico de Mato Grosso do Sul na noite desta quarta-feira (22), no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão em Campo Grande. Na última partida em que se enfrentaram, a vitória foi do Operário por 3 a 1, no dia 19 de fevereiro.

Com 17 pontos, o galo necessita de um empate para classicar como primeiro colocado do Grupo A. A partida começa às 20h45 e os ingressos custam R$ 20 na arquibancada e R$ 40 nas cadeiras. Mulheres pagam meia entrada.

