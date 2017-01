Operário cai nas quartas em mundialito sub-15 na Bolívia

O time sub-15 do Operário foi eliminado nessa quinta-feira no 22º Mundialito de futebol de base em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Os galinhos perderam por 3 a 0 nas quartas de final para o Millonarios, da Colômbia. O torneio, voltado para garotos em ano-base 2002, reúne 11 equipes das Américas do Sul, Norte e Central, além de duas bolivianas. Os jogos principais do Mundialito são disputados no estádio Ramón Tahuichi Aguilera.

O alvinegro fez quatro jogos no torneio. Empatou em 1 a 1 contra o Libertad-ARG, goleou o Menedy, da Guatemala, por 3 a 0, e sofreu goleada de 6 a 1 para os donos da casa, o Tahuichi. O Corumbaense, outro representante de Mato Grosso do Sul no torneio, foi eliminado na primeira fase. A bola rola no mundialito até o próximo domingo.

As equipes participantes são: Club Menedy (Guatemala), Operário, Cantolao-PER, Querétaro-MEX, São José-RS, LDU de Portoviejo-EQU, Dallas-EUA, Corumbaense, Libertad-ARG, Millionarios-COL, São Luiz-RS, Florida-BOL e Tahuichi-BOL.

