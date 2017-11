Operado, goleiro corintiano Walter passa bem e comemora sucesso de cirurgia

O goleiro Walter, do Corinthians, foi submetido na manhã desta terça-feira a uma cirurgia na perna direita e, após a operação, postou uma foto em sua página na rede social Instagram para comemorar o sucesso da operação realizada no hospital São Luiz, em São Paulo.

O jogador se lesionou de forma grave durante a partida contra o Atlético-PR, na quarta-feira passada, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde foi decisivo ao defender um pênalti no duelo vencido pelos corintianos por 1 a 0. Na etapa final do confronto, porém, ele sofreu um arrancamento do tendão adutor da coxa direita ao tentar executar uma cobrança de tiro de meta.

Nesta terça, após ser operado, Walter publicou uma foto em sua rede social, fazendo sinal de positivo, e escreveu: "Cara de cansado, mas feliz por ter dado tudo certo".

Antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, o médico do Corinthians, Ivan Grava, informou na semana passada que o jogador só deverá retornar aos gramados dentro de três a quatro meses, dependendo da eficiência do seu processo de recuperação.

A cirurgia foi realizada apenas nesta terça-feira, seis dias após o jogador sofrer a lesão, por causa do edema que se formou no local. Sem jogar até o final deste ano, o goleiro terá de fazer tratamento também durante as suas férias e a tendência é que ele tenha condições de voltar a jogar entre fevereiro ou março, durante o Campeonato Paulista.

Walter foi escalado como titular na quarta-feira passada porque Cássio, atual dono da posição, já estava com a seleção brasileira que enfrentou o Japão em amistoso na última sexta-feira, em Lille, na França, e que pegará a Inglaterra nesta terça, às 18 horas (de Brasília), em Londres.

Sem Cássio e Walter à disposição, o técnico Fábio Carille escalou o goleiro Caíque França na partida que o Corinthians venceu o Avaí por 1 a 0, no último sábado, no Itaquerão, onde o jovem deverá voltar a atuar como titular nesta quarta, contra o Fluminense, às 21h45, no duelo no qual o time alvinegro poderá garantir o título brasileiro de 2017. Existe, porém, uma remota possibilidade de Cássio ser utilizado no confronto, apesar da longa viagem que fará de Londres até São Paulo após o jogo da seleção contra os ingleses.