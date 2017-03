Onze meses após decepção, Cielo 'reestreia' neste sábado

Onze meses depois da decepção de ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio, Cesar Cielo está de volta à natação de alto rendimento. O recordista mundial dos 50m e dos 100m livre cai na água no sábado de manhã na primeira sessão do Torneio Regional Juvenil A e Senior, da Federação Aquática Paulista (FAP), no Pinheiros.

Desde que terminou no terceiro lugar a final dos 50m livre do Troféu Maria Lenk, em 20 de abril do ano passado, Cielo não participa de uma competição. Ele ficou boa parte desse tempo afastado da natação, sem treinar, mas em fevereiro o nadador acertou seu retorno ao Pinheiros.

Neste sábado pela manhã, ele está balizado para nadar os 50m livre, em prova na mesma piscina na qual bateu pela última vez o recorde mundial dela, em dezembro de 2009. Ainda no sábado, à tarde, ele deve nadar os 50m borboleta e, depois, os 100m livre. Terá como adversários, entre outros, atletas do Centro Olímpico/Projeto Novos Cielos, criado por ele.

O fim de semana abre a temporada 2017 na natação brasileira. Para o torneio no Pinheiros estão inscritos nomes como Etiene Medeiros, Thiago Simon, Henrique Rodrigues, João Luiz Gomes Jr, Felipe França e Nicholas Santos, uma vez que a competição reúne as fortes equipes de Corinthians, Pinheiros, Unisanta e Sesi-SP. Brandonn Almeida aparece inscrito em nada menos que 10 provas. Enquanto isso, a equipe do Minas compete num evento metropolitano em Belo Horizonte.

Felipe Lima, Bruno Fratus, Marcelo Chierighini e Matheus Santana, que treinam nos Estados Unidos, já participaram de um torneio em Indianápolis no início do mês, enquanto Joanna Maranhão competiu em Madri no fim de semana passado. O único grande nadador com futuro incerto é Thiago Pereira, que continua desempregado e ainda não se inscreveu para nenhum desses eventos.

