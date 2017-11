Olympique de Marselha e Uefa irão investigar agressão de Evra a torcedor

O Olympique de Marselha e a Uefa anunciaram nesta sexta-feira que irão investigar as circunstâncias que culminaram na agressão do lateral-esquerdo Patrice Evra a um torcedor do clube, antes do início da partida contra o Vitória de Guimarães, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, na última quinta, em Portugal.

Por meio de um comunicado em seu site oficial, o clube francês declarou que irá apurar o caso para "estabelecer as responsabilidades" entre o "enfrentamento de um indivíduo e Patrice Evra". "Um jogador profissional tem que manter o sangue frio diante das provocações e os insultos, ainda que sejam duros e injustificados". A diretoria do clube de Marselha também condenou o "comportamento destruidor" dos torcedores.

A Uefa, por sua vez, divulgou que irá investigar o incidente, averiguando não apenas a atitude de Evra, como também o Vitória de Guimarães, que não impediu a invasão dos torcedores franceses ao gramado do estádio Afonso Henriques. Segundo o comunicado, a decisão será tomada na próxima sexta-feira pelo seu órgão de controle, ética e disciplina.

Patrice Evra foi expulso antes mesmo do início da derrota por 1 a 0 do Olympique para o Vitória de Guimarães, após agredir um torcedor de sua equipe durante o aquecimento. Os comentários do torcedor antes do jogo não agradaram ao jogador, que foi ao local onde ele estava, atrás de uma placa de publicidade na linha de fundo do estádio Alfonso Henriques, em Portugal, e deu lhe deu um chute no peito.

Após o confronto, Evra foi conduzido aos vestiários. Pouco depois, o árbitro mostrou cartão vermelho por sua ação. "Pat tem experiência e ele não pode reagir. Isso é óbvio", declarou o treinador do Olympique, Rudi Garcia. "Ele é muito experiente e não podemos responder, obviamente, a insultos por mais baixos que eles sejam e por mais incríveis que pareçam porque eles veem dos nossos torcedores."