Olimpia vence em casa e pega Botafogo na Libertadores; Atlético-PR encara Capiatá

Um dia depois de suas dramáticas classificações, Botafogo e Atlético Paranaense conheceram nesta quinta-feira quem serão seus adversários na terceira fase preliminar da Copa Libertadores, a última antes da fase de grupos da competição continental. O time carioca terá pela frente o Olimpia, tradicional clube do Paraguai, que eliminou o atual vice-campeão Independiente del Valle, do Equador. O de Curitiba jogará contra outro paraguaio, o Deportivo Capiatá, que tirou o Universitario, do Peru.

Para encarar o Botafogo, o Olímpia suou contra o Independiente del Valle mesmo jogando no lotado estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Como havia perdido na ida por 1 a 0, tinha de vencer em casa e logo abriu 2 a 0 com gols de Benítez e Montenegro. Mas antes do intervalo levou um gol de Cortéz e a vaga estava ficando com os equatorianos. Aí apareceu a estrela do experiente centroavante Roque Santa Cruz, que marcou o tento salvador aos 36 da segunda etapa.

O confronto entre Botafogo e Olímpia será disputado nas duas próximas quartas-feiras. O primeiro será no estádio do Engenhão, no Rio, e a volta acontecerá em Assunção. Quem passar entrará no Grupo 1 que conta com o colombiano Atlético Nacional, atual campeão, o argentino Estudiantes e o equatoriano Barcelona, de Guayaquil.

Já o adversário do Atlético Paranaense saiu de forma surpreendente. Na ida, no Paraguai, o Universitario venceu por 3 a 1 e só precisa administrar a vantagem em Lima. Mas o Deportivo Capiatá jogou melhor, mesmo como visitante e criou inúmeras chances. Fez 2 a 0 no primeiro tempo com dois gols do atacante Gamarra e obteve o gol da classificação com Pérez, aos 21 minutos da segunda etapa.

Assim como Botafogo, o Atlético terá de decidir a vaga fora de casa. Na próxima quarta-feira, o duelo será na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo da volta será uma semana depois na cidade de Capiatá, que fica a cerca de 20 km da capital Assunção. Quem passar estará no Grupo 4 junto com Flamengo, Universidad Católica (Chile) e San Lorenzo (Argentina).

Por fim, o último classificado do dia foi o The Strongest, da Bolívia, que goleou o Montevideo Wanderers por 4 a 0, em La Paz - já havia ganhado por 2 a 0, no Uruguai. Na terceira fase, os bolivianos jogarão contra o Unión Española, do Chile, e decidirão a vaga como mandante. O classificado jogará no Grupo 3 ao lado do Santos, do Independiente Santa Fe (Colômbia) e do Sporting Cristal (Peru).

