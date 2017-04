Oitavas de final da Copa do Brasil ficam sem clássicos estaduais em sorteio

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de diversos times rivais estarem em potes opostos no sorteio realizado nesta quinta-feira, não haverá nenhum clássico estadual nesta fase da competição. Dentre os destaques estão os encontros entre Grêmio x Fluminense, e Palmeiras x Internacional, todos campeões anteriores do torneio.

O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os mandos de campo serão definidos em novo sorteio, também nesta quinta-feira, a partir das 15h. Os jogos de ida estão previstos para serem realizados nos dias 26/04, 03/05, 10/05 e 17/05. Já as partidas de volta poderão ser disputas nas seguintes datas: 10/05, 17/05, 24/05 e 31/05.

Nesta etapa, os cinco times que se classificaram na 4ª fase ganharam a companhia dos oito brasileiros que disputam a Libertadores (Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Santos e Palmeiras) e dos atuais campeões da Copa do Nordeste (Santa Cruz), da Copa Verde (Paysandu) e da Série B do Campeonato Brasileiro (Atlético-GO).

Como foi o sorteio

As 16 equipes foram divididas em dois potes. No primeiro ficaram os oito participantes das Libertadores, e no outro, os oito times restantes. O sorteio das oitavas de final não define o chaveamento para o restante da competição. Após esta fase haverá um outro sorteio para as quartas de final do torneio. As semifinais respeitarão o chaveamento do sorteio das quartas.

Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil:

Atlético-PR x Santa Cruz

Grêmio x Fluminense

Flamengo x Atlético-GO

Palmeiras x Internacional

Botafogo x Sport

Santos x Paysandu

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

