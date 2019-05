Oficinas esportivas da Capital apostam em atividades comemorativas para o dia das mães

WhatsApp Image 2019-05-07 at 11.20.45

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), preparou uma semana especial em comemoração ao Dia das Mães, nos parques da Capital. As comemorações começaram pelo Parque do Sóter e seguem no Parque Ayrton Senna, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, Amape, Parque Jacques da Luz, Praça do Coophasul e Recanto dos Pássaros com atividades de Pilates, Ballet, Zumba, Treinamento Funcional e Ginástica.

No Recanto dos Pássaros a programação é extensa e será um momento especial para as mães. “Preparamos um dia de comemoração que vai acontecer nesta próxima quinta-feira, a partir das 7h, iniciando com caminhada orientada, depois terá treinamento funcional e ginástica, em seguida será oferecido um café da manhã com alimentos saudáveis, limpeza de pele e sorteio de brindes, tudo pensando nas mães e mulheres que participam das oficinas”, conta a professora Joelma Guarda da Silva.

“É uma semana especial para todos nós e preparamos aulas temáticas em 7 locais para comemorar à data em homenagem ao dia das mães, onde serão oferecidas atividades físicas e de lazer nos parques e praças administradas pela Funesp, unindo cuidado com a saúde, descontração, alegria e motivação para as mães, que hoje já podem participar em mais de 45 modalidades esportivas e em 60 locais na Capital ”, destacou o chefe da Divisão das Atividades Sistemáticas da Funesp, Vanderlei Sandim.

Para participar basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da oficina. As atividades são gratuitas e tem vagas disponíveis para todas as turmas.

Programação: