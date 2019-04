Oficina de capoeira para crianças e adultos atrai cada vez mais adeptos aos parques da Capital

A Capoeira é uma modalidade que atrai cada vez mais participantes nos parques e praças da Capital. As oficinas são realizadas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e acontecem no Parque Ecológico do Sóter, no Parque Ayrton Senna, na Praça do Belmar Fidalgo e agora também serão disponibilizadas no bairro Aero Rancho, na Associação de Capacitação de Economia Solidária do Povo (Aciesp).

O professor Marcio da Silva Pinto explica que a capoeira é uma arte marcial brasileira de origem africana e está presente em todos Estados do Brasil e em cinco continentes, onde acontece uma grande inclusão social. “Todas as pessoas estão aptas a participar da capoeira, a partir de 4 anos até idosos, incluindo pessoas com deficiência. Fazemos as oficinas durante a semana e passamos por um processo de avaliação para que o aluno receba a graduação. E, todo terceiro sábado de cada mês realizamos no Parque Sóter a roda de capoeira”, disse.

A capoeira é o esporte que mais divulga a língua portuguesa já que as músicas são cantadas somente em português e não no dialeto de cada país.

Para a participante Gislaine Nantes de Souza, 31 anos, a capoeira trouxe flexibilidade ao corpo e redução de peso. “Eu participo há 3 meses da oficina de capoeira no Sóter, é maravilhoso, melhorou minha coordenação motora e flexibilidade. Também estou conseguindo perder peso o que me ajudou muito a melhorar a auto estima”, disse.

Para participar

Para participar basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da oficina. As atividades são gratuitas e têm vagas disponíveis para todas as turmas.

As aulas acontecem no Parque Ecológico do Sóter, na quarta e sexta-feira, das 7h às 8h e das 17h30 às 19h30. Já na Praça do Belmar Fidalgo são às segundas e quartas, das 18h às 19h. No Parque Ayrton Senna as oficinas acontecem terça e quinta, das 9h às 10h e das 18h às 20h. E na Aciesp, a capoeira é na segunda e quarta-feira, das 8h30 às 9h30.